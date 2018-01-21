Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Joseph Votel, Ortadoğu'da görevi kapsamında uçakta basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Afrin operasyonu konusunda kendilerine bilgi verdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını kaydetti. Votel, Türkiyenin kendilerine Menbiç'e yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de ifade etti. CENTCOM Komutanı, "Askerî kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz" şeklinde konuştu. Votel, Türkiye'nin amacını bilmediğini ancak söz konusu Afrin operasyonunun DAEŞ'le mücadele bakımından yapacağı etki konusunda kaygı duyduklarını vurguladı ve "DAEŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Hâlen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.