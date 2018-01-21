Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait fırtına obüs, topçu bataryaları ve tank birlikleri tarafından PKK-PYD terör örgütünün Suriye'nin Afrin ile çevresindeki sınır karakolları vuruluyor. Keşif ve gözetleme birliklerinden gelen koordinatlar doğrultusunda tespit edilen hedefler, ateş destek vasıtalarıyla imha ediliyor. Top sesleri Kilis'in sınır köylerinden duyulurken, imha edilen hedeflerden yükselen dumanlar da sınır köylerinden görülebiliyor.