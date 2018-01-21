Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde Zeytin Dalı Harekâtı’nı protesto etmek için toplanan bir grup HDP’liye polis müdahale etti. Polisi karşılarında gören HDP’li grup, HDP İl Başkanlığına koşmaya başladı. Polis, HDP’li grubu İl Başkanlığı binasına kadar takip ederken, göstericiler bina içerisine saklandı.