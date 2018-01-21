Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde Zeytin Dalı Harekâtı’nı protesto etmek için toplanan bir grup HDP’liye polis müdahale etti. Polisi karşılarında gören HDP’li grup, HDP İl Başkanlığına koşmaya başladı. Polis, HDP’li grubu İl Başkanlığı binasına kadar takip ederken, göstericiler bina içerisine saklandı.
Polisi gören HDP’liler kaçtı
21.01.2018 - 19:47 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik Suriye’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek isteyen bir grup HDP’li, karşılarında polisi görünce HDP İl Başkanlığına kaçtı.
Etiketler : hdp,polis,zeytin dalı harekâtı,
538151 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538151.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER