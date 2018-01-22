Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmak için geldiği Hatay'da önemli mesajlar verdi.

"KARŞIMIZDA SADECE YPG-PYD YOK, DEAŞ DA VAR"

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Afrin Operasyonu'yla (Zeytin Dalı Harekâtı) ilgili konuştu. Akar, "Karşımızda sadece YPG-PYD yok, DEAŞ da var. Amaç hem bölge, hem ülke için istikrarın sağlanması. En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekât devam edecek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istila bir tutumumuz yok." dedi.

"CANA, MALA ZARAR GETİRMEDEN..."

Akar, "Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız." dedi.

"DEAŞ VE YPG BELASINA MANİ OLUYORUZ"

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki DAEŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak huzura ve barışa karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz. Bu vesileyle hem ülkemiz için hem de bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması."

AKAR, KOMUTANLARLA DENETLEMEDE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hatay bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu. Orgeneral Akar'a denetlemelerinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etmişti.