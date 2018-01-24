Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijer Başbakanı Brigi Rafini ikili görüşmeler için Türkiye'ye geldi.

Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Rafini, Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Rafini'yi resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki başbakan baş başa görüşmeye geçti. Daha sonra ise heyetler arası görüşmeler yapılacak.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.