FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz’den sosyal medyada dikkat çeken bir değişiklik yaptı.
Binlerce kişinin takip ettiği Türkiye’den yasaklı Twitter hesabındaki bütün Tweet'lerini silen Zekeriya Öz, hesabının ismini değiştirdi. Daha önce hesabında kendi fotoğrafı ve Tweet'leri bulunan Öz, Tweet'lerini silmesinin ardından Twitter hesabının ismini, “Gurbet Ufukları” olarak değiştirdi.
Firari Savcı Zekeriya Öz'den ilginç hamle!
24.01.2018 - 15:07 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün en kilit isimlerinden olan kumpas savcısı Zekeriya Öz, Türkiye'de yasaklı olan sosyal medya hesabındaki bütün Tweet'lerini silerek hesabın ismini değiştirdi.
FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz’den sosyal medyada dikkat çeken bir değişiklik yaptı.
Etiketler : Zekeriya Öz,twitter,
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