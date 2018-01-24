Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz’den sosyal medyada dikkat çeken bir değişiklik yaptı.



Binlerce kişinin takip ettiği Türkiye’den yasaklı Twitter hesabındaki bütün Tweet'lerini silen Zekeriya Öz, hesabının ismini değiştirdi. Daha önce hesabında kendi fotoğrafı ve Tweet'leri bulunan Öz, Tweet'lerini silmesinin ardından Twitter hesabının ismini, “Gurbet Ufukları” olarak değiştirdi.