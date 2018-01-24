Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Gazetesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, ABD'nin DEAŞ'ı bir başka terör örgütü YPG ile ortadan kaldırmaya çalışması ve silah sevkiyatı yapmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımız birçok defa açık şekilde gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerinde dile getirdiler, kamuoyu ile paylaştılar" dedi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın PKK/YPG'nin Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturma çabalarının akamete uğratılması için başlatıldığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



“Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele harekatıdır. Hiçbir şekilde bir başka devletin yani Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin bir harekat değildir. Bu operasyon, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkımızın kullanılmasının yanı sıra BMGK'nın terörle ilgili kararları zaviyesinde yaptığımız harekattır. Türkiye'nin en önemli amacı, güneyinde terör koridorunun bir oldu bittiyle oluşturulmasının önüne geçmek ve yine bu bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, sınır güvenliğini korumak, bu bölgede yuvalanan terör unsurlarını özellikle Hatay Amanos bölgesinden sızmalarını önlemektir."



Çavuşoğlu, PKK/PYD/YGP'nin DEAŞ'ten temizlendikten sonra 2012 yılında Afrin'e girdiğine dikkat çekerek, "Terör örgütü, sivillere hayatı zindan etti. Birçok kardeşimiz Afrin'i terk etmek zorunda kaldı. Mülklerine el koydular, Çocuklarını zorla ellerinden aldılar. 350 bin kadar Kürt kardeşimiz, hem Türkiye'ye hem de Suriye'nin farklı bölgelerine sığınmak zorunda kaldı. Bu harekatla birlikte ikinci amacımız; göç eden mültecilerin yeniden orada barış içinde yaşamalarına devam etmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

Çavuşoğlu, DEAŞ'ın içindeki yabancı teröristlerin YPG/PKK'ya sızarak Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıklarının bilindiğini dile getirdi. Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı ile aynı zamanda NATO'nun sınırlarını güvenli hale getiriyoruz" dedi.Çavuşoğlu, Afrin harekatıyla ilgili uluslararası alanda makul bir dilin hakim olduğunun görüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin bu müdahalesini meşru müdafaa hakkı kapsamında ve terörle mücadele olduğu konusunda çok büyük bir kesimde bir kabul var. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde solcu grubun bir toplantı talebi oldu, konu oraya gitmeden akamete uğratıldı. Yine Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde var olan bir toplantıya müdahale ederek Zeytin Dalı Harekatına ilişkin gündem oluşturma girişimi oldu. Ancak karşılık bulmadı" ifadelerin kullandı.







Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, son yıllarda Türkiye'nin güney sınırında 1914'te olduğu gibi harita dizayn çalışması yapılmak istendiğini belirterek, "Bu haritaların dizaynı da cetvel niyetini kullanılan terör örgütleri marifetiyle yapılıyor. Bu cetvelleri kıracağız. Türkiye bu cetvelleri kırmak durumunda. Türkiye'nin hem Suriye hem Irak hem de diğer ülkelerle ilgili olarak temel bir bakış açısı var o da toprak bütünlüğünü muhafaza etmektir" diye konuştu.Çavuşoğlu, operasyona halk desteğinin yüzde yüze yakın olduğunu ifade etti. Kendisine bağlı kuruluşların çalışmaları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, TİKA'nın insani diplomaside çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye emperyal değil, gittiği bölgede yaşayan insanların ekonomik kalkınmasını sağlayacak işbirliği geliştiriyoruz. Türkiye, gittiği yeri abad için gidiyor" diye konuştu.