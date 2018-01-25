Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı, altıncı gününde devam ediyor. Operasyon kapsamında ilerleyişini sürdüren ÖSO birlikleri, köyleri ve tepeleri teröristlerden temizlemeye devam ediyor. ÖSO birlikleri, Azez ve Afrin'in batısındaki Cinderes'ten Afrin'e doğru ilerliyor.

TSK’ın Afrin'e 5 gün önce başlattığı Zeytin Dalı harekatında Özgün Suriye Ordusu birlikleri, Halep’in kuzeyinde bulunan Cinderes bölgesindeki Hammam’ı ve etrafındaki tepeleri ele geçirilmişti. ÖSO birlikleri TSK’nın top atışları desteğinde Afrin'in güneybatısında bulunan Cinderes cephesinden Afrin’e doğru ilerlemeye devam ediyor. ÖSO birlikleri Afrin’in kuzey tarafındaki Bülbül bölgesinde PYD ile girdiği yoğun çatışmaların ardından Ömer Uşağı köyüne girdi. Azez civarında ise Burseya dağı etrafında ÖSO birlikleri ile PYD arasında şiddetli çatışmalar oldu.