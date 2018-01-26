Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afrin’deki “Zeytin Dalı Harekatı”na bakanlık olarak destek verdiklerini belirterek, “Silahlı orman muhafızlarımız ve 60 iş makinemiz TSK’nın emrinde” dedi. TGRT Haber’de yayınlanan “Gündem Özel” Programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a konuk olan Bakan Veysel Eroğlu başta Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirdi. Eroğlu özetle şunları söyledi: “Birkaç tane milli olmayan unsur dışında herkes harekatı destekliyor. Ayrıca, askerlerimizin adeta eğlenceye gider gibi şehadete koşması bir gurur vesilesi.

Bu harekâta bakanlık olarak destek veriyoruz. Silahlı orman muhafızlarımız var. Araç gereç açısından da üst noktalardayız. Bir seferberlik halinde şu anda bölgede 60 iş makinemiz TSK’nın emrinde. Hatta gece gündüz çalışıyorlar. Sınır güvenliğimiz için büyük betonarme paneller konuluyor. Teröristleri şaşırtmak için bu beton bariyerler kaldırdık. Afrin’den teröristler Asi Nehrini geçerek Amanos dağlarına gidiyorlardı. Biz oraya çok devasa bir sedde yapıyoruz. Bu sedde, geçişleri zorlaştıracak. İnşaatı da başladı...



ASKERLERİMİZ DİŞİNİ SIKSIN

Harekâtın yürütüldüğü bölgede kısım kısım sis ve yağmur var. Cuma günü (bugün) yağış görülüyor. Sıcaklıklar düşük. Özellikle cumartesinden itibaren yağışlı hava gidecek, hava açacak. Bu durumda esas oradaki teröristler zor durumda kalacak. Burseya Dağı’ndaki sis de kalkacak. Askerlerimizden şunu istiyorum, dişlerini sıksınlar. Meteoroloji orada gözlem yapıyor, tahminler bildiriliyor. Çünkü top atışlarında, hava harekâtında vs. meteorolojik bilgileri devamlı olarak veriyoruz.”

Veysel Eroğlu, bakanlığının sadece Afrin’de değil, Doğu ve Güneydoğu’da yürütülen terör operasyonlarında da güvenlik güçlerine araç desteği sağladığını belirtti. Eroğlu şöyle konuştu: “Diyarbakır, Sur, Nusaybin ve Kato Dağındaki faaliyetler için de bakanlık çalışmalar yaptı. Sur içinde bir takım yığınaklar yapılmış. Onların temizlenmesi gerekiyordu. Nusaybin’de Sur’da araçlarımız yakıldı. Geçtiğimiz gün yine bir aracımız sınırda isabet aldı, yandı. İki tane de gazimiz var.”

Bu sene su sıkıntısı yaşamayız

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, alınan tedbirler sayesinde vatandaşın bu yıl su sıkıntısı yaşamayacağını söyledi. Eroğlu “Vatandaş merak etmesin, şu anda barajlarda doluluk oranı artmaya başladı. Yüzde 33’tü, yüzde 40’a çıktı. Şehirlerin mevcut su durumu, ihtiyaçları, gelecekteki nüfusu analizini yaparken en az 30-40 yıl sonrasının hesabını yaptık. İstanbul’da hedef 2071. Buna göre planlıyoruz. 194 yerleşim yerinin su problemini çözdük. Vatandaş rahat olsun. Çünkü bu kuraklık konusunu herkes konuşuyor, insanlar da tereddüt ediyor. Bir kere Allah’ın izniyle 2018 yılında hiçbir şehre su sıkıntısı yaşatmayacağız. Her şehir için B ve C planları var” dedi.