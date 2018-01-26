Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütünün, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde camide masum 2'si çocuk 10 kişiyi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde camiden çıkanların da aralarında bulunduğu 33 vatandaşı katletmesi hafızlardan silinmedi.

Kiliseleri de tahrip eden eli kanlı örgüt, önceki gün de Kilis'e roketli saldırı gerçekleştirerek, üç asırlık Çalık Camii'nde namaz kılan 2 kişiyi katletti. Şırnak şehir merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki saldırılarında 135 camiyi tahrip eden PKK'lı teröristler, Sur’daki 500 yıllık camiyi de ateşe vermişti. PKK yandaşları, 6-7 Ekim 2014'te Ayne’l-Arab bahanesiyle bölgede düzenledikleri izinsiz gösterilerde birçok yerde Kur'ân-ı kerim ile dinî kitapları yaktı. Hainler, Kur'ân-ı kerim içine bomba bile tuzakladı.