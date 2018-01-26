Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonuna ilişkin, "Bölgedeki sağlık çalışanları ve donanım zaten hazırdı. Sonradan bir takviye gerekti, bunu da hemen karşıladık. Uçak ambulansımız da bölgede" dedi.