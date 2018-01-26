Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonuna ilişkin, "Bölgedeki sağlık çalışanları ve donanım zaten hazırdı. Sonradan bir takviye gerekti, bunu da hemen karşıladık. Uçak ambulansımız da bölgede" dedi.
Sağlık Bakanı şehit ve yaralı sayısını açıkladı
26.01.2018 - 10:41 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı, Ahmet Demircan: Afrin Harekâtıyla ilgili olarak 14 şehit var, 3'ü bizim askerimiz. Toplam 130 yaralı Türkiye'ye getirildi.
Etiketler : sağlık bakanı,ahmet demircan,afrin operasyonu,
539273 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539273.aspx
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