Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerî uçakla GAP Havaalanı'na inen Orgeneral Akar'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali karşıladı. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte kent merkezindeki 20. Mekanize Tugay Komutanlığı'na geçti. Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali'yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi.

Şanlıurfa'nın karşısında terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın kontrolündeki Kobani ve Tel Abyad bölgeleri bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Şanlıurfa'daki sınır birliklerini ziyarete gitmesi Afrin'e yönelik Zeytin Dalı operasyonunun başlamasının ardından, "Kobani ve Tel Abyad'daki terör unsurlarına karşı da bir operasyon mu başlatılacak?" sorusunu akıllara getirdi.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Irak sınırına kadar tüm terör unsurlarını temizleyeceğiz!" diyerek Fırat'ın doğusundaki PYD/PKK unsurlarına karşı operasyon başlatılacağı sinyalini vermişti.