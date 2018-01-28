Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin operasyonun ardından yapılacak olan Menbiç operasyonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin harekatı için ”Fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek” ifadeleri ile duyurmuştu. Afrin'in ardından tüm gözler Suriye'nin kilit noktalarından biri olan Menbiç'e çevrildi. Münbiç nerede?, Menbiç ya da Menbij nerededir? Menbic ya da Menbij Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında olan bir şehir. Osmanlı Devletinin son döneminde Halep Vilayetinde bir kazayken ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep İli’ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasında yer almaktadır. Peki Menbiç Türkiye için neden önemli? Münbiç operasyonu başladı mı? gibi merak ettiklerinizi en detaylı şekilde haberimizden öğrenebilirsiniz.

MÜNBİÇ NEREDEDİR? MENBİÇ YA DA MENBİJ NEREDEDİR?

Menbic ya da Menbij Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında bulunan bir şehir. Osmanlı Devletinin son döneminde Halep Vilayetinde bir kaza idi ve 93 Harbinden sonra bölgeye Çerkesler yerleştirilmişti. Halep İli’ndeki önemli Türkmen yerleşim birimleri arasındadır.

Suriye’nin kuzeyinde yer alan Münbiç kenti, Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu. Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine geçti.

Daha sonra 2014 yılında DAEŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylece, DAEŞ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kaybetmiş oldu. Ağustos 2016’da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, ABD’nin de desteğiyle kenti DAEŞ’den geri aldı.

MENBİÇ TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?



Türkiye, sınırın Suriye tarafında "terörden arındırılmış bir bölge" oluşturmak amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab kentinin DAEŞ'den alınmasının ardından bir sonraki hedefin Münbiç olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin hedeflerini şöyle tarif etti:

"Terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz bu olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehdit altında. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli."

Erdoğan Ağustos ayında da ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonların "DAEŞ, PKK ve YPG tehdit olmaktan çıkana kadar" devam edeceğini söylemişti.

Bu nedenle Türkiye, YPG'nin uzaklaştırılması için Münbiç'e operasyon başlatmayı planlıyor.

MÜNBİÇ OPERASYONU BAŞLADI MI?

Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolü altındaki Münbiç'e askeri harekatın başladığını duyurdu.

Suriye Geçici Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun resmen başladığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri dün hava operasyonuyla başladığı Afrin operasyonuna, bugün kara unsurlarıyla devam etmişti.

Özgür Suriye Ordusu birliklerinin destek verdiği operasyonda, kısa sürede ilerleme sağlanmıştı.

PKK/PYD'li teröristlere yönelik çok sayıda barınma, silah deposu ve eğitim kampları imha edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla birlikte hedefin Münbiç olacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde kontrolü 2012 yılından bu yana Kürtlerin elinde olan Afrin'e yönelik operasyonun sahada fiilen başladığını söyledi.

Kütahya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İlk Kongresi'nde bir konuşma yapan Erdoğan, Afrin'i Menbiç operasyonunun takip edeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta Cumartesi günü Elazığ'daki konuşmasında verdiği bir haftalık süre doldu. Erdoğan, Elazığ konuşmasında, "Afrin'de "teröristler teslim olmazsa orayı başlarını yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hafta boyunca Suriye sınır bölgesine askeri sevkiyat yaptı ve takviye birlikler gönderdi. Dün ve bugün de TSK'nın "Afrin'den gelen taciz ateşlerine karşılık verdiği" ve top atışı yaptığı açıklandı.

Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesiyle birlikte Demokratik Birlik Partisi'nin (YPG) silahlı kanadı PYD'nin denetimi altında bulunuyor. Türkiye, PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.