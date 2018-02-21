Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı öne sürülen10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.