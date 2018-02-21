Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı öne sürülen10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Konya'da 'ByLock' kullanan 7 kişi yakalandı
21.02.2018 - 09:46 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı öne sürülen 7 kişi, gözaltına alındı.
Etiketler : konya,fetö,haberler,gözlaltı,
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