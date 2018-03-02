Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, iddiaya göre sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçti. Türk askerleri tarafından gözaltına alınan, üzerlerindeki silahlara, cep telefonlarına ve dijital verilere el konulan 2 Yunan askeri, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"YANLIŞLIKLA SINIRI GEÇTİK"

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunan askeri, üzerlerindeki tüfeklere ile gözaltına aldı.

BİRİ TEĞMEN DİĞERİ ASTSUBAY ÇAVUŞ

Haklarında soruşturma başlatılan Yunan askerlerin, Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan, teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis oldukları belirlendi. 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriyeleri tarafından yakalanan Yunan askerleri, soruşturmalarının yürütüleceği Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

SİLAHLARINA VE CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

Üzerlerindeki silahlara, cep telefonlarına ve dijital verilere el konulan Yunan askerleri, jandarmadaki ifadelerinde, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.

2 YUNAN ASKERİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen Yunan askerleri ifade verdikleri savcılıktan, 'Askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerler teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in, '1'inci derecede askeri yasak bölge ihlali', 'kaçma şüphesi', 'delileri karartma şüphesi', 'ikametgahlarının Türkiye'de bulunmaması', 'yurtdışına kaçma olasılığı' gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, askerlerin üzerinden çıkan dijital verilerin de incelenmesine karar verdi.