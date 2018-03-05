Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

e-Devlet "Soy Ağacı" ve "1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmeti sonrasında yeni bir uygulama daha devreye soktu. Milyonların merakla öğrenmek isteyeceği E devlet miras sorgulama uygulaması 6 Mart'ta devreye girecek. e-Devlet'in yeni uygulamasını açıklamasının ardından; E Devlet Miras Sorgula, E-devlet miras sorgulama sayfası, e devlette miras nasıl sorgulanır aramaları başladı. Peki miras sorgulama nasıl yapılacak, e devlet miras sorgulama nedir? İşte e-Devlet miras sorgulama hakkında merak ettikleriniz

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA

Son dönemde "Soya Ağacı" ve "1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmeti başlatan e-Devlet uygulaması bu kez de sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti vermeye başlıyor.

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

E-DEVLET'TEN MİRAS SORGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."