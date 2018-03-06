Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı.



ERDOĞAN SON RAKAMI VERDİ: 2878

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu an itibarıyla Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2878 olmuştur." dedi.

Erdoğan, tüm darbe ve diğer terör davalarının, tamamen hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Zaman zaman mahkemelerimizin, yüksek yargı kurumlarımızın, Anayasa Mahkememizin kararlarını eleştirdiğimiz olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Ama hiçbir zaman bu kararları yok saymadık. Gereğini yerine getirme konusunda asla tereddüde düşmedik."