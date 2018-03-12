Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuştur. Devam eden çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır” denildi.
Ağrı’da 3 terörist etkisiz hâle getirildi
12.03.2018 - 20:20 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalında 1 uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının bir minibüsün geçişi sırasında patlaması sonucu ise 2 çocuk yaralandı.
Etiketler : ağrı,doğubayazır,terörist,
549798 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/549798.aspx
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