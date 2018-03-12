Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk jeti, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Hayatını kaybeden11 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında 7 kişilik uzman ekibin kaza mahallinde olduğunu, özel jetteki 11 kişinin de cesedine ulaşıldığını, cenazelerin en kısa sürede Türkiye'ye getireleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirenlerin ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, işadamı Hüseyin Başaran'ı da arayarak taziyelerini iletti.