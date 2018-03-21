Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.





TÜNELLER BİR BİR TESPİT EDİLDİ

Tünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla kamyonların girip çıkabileceği genişliğe sahip.

Girişten sonra tüneller dairesel şekil alarak daralıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerde çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesi mümkün.





SON TEKNOLOJİYE SAHİP MAKİNELER

İlk incelemelerde tünellerin uzunluğunun giriş kısmından itibaren 400 metreye ulaştığı tespit edildi.

Tünellerde, Afrin'den kaçan teröristlerin kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu.





