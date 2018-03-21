Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PolNet nedir, ne işe yarar ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bilgi sistemi PolNet'te oluşan arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki pasaport kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu. Görevliler arıza nedeniyle işlemleri elle gerçekleştirerek, yolcuların seferlerini kaçırmalarını önledi. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından işlemler normale dönerek, pasaport kontrollerindeki yoğunluk azaldı.

POLNET NEDİR?

Yanı sıra PolNet'in ne olduğunu merak eden vatandaşlar "PolNet nedir?" sorusunun cevabını arıyor. PolNet, Emniyet Teşkilatı tarafından kullanılan bir bilişim ağıdır. Emniyet Teşkilatının verdiği hizmetlere bilişim desteği verilerek; görevin süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve vatandaşların zamanında, kaliteli ve kesintisiz olarak hizmet alabilmelerini sağlamaktır.