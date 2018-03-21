TSK'dan yapılan açıklamada, "Şırnak’ta Andaç bölgesinde icra edilen operasyonlarda 2 adet AT-4 tanksavar silahı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Şırnak'ta 2 adet AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi
21.03.2018 - 20:23 | Son Güncelleme: 21.03.2018 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Şırnak'ın Andaç bölgesinde devam eden terör operasyonları kapsamında 2 adet AT-4 tanksavar silahı ile muhtelif malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.
Etiketler : TSK,Şırnak,Andaç,AT-4,tanksavar,
551749 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551749.aspx
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