Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Helikopterin enkazı ile Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş’in cenazesi, kazadan 48 saat sonra köylüler tarafından Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Bu arada, Yazıcıoğlu’nun 5 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma ve davalar FETÖ ile bağlantılı olarak sürüyor. FETÖ’nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davada, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan eski Astsubay Aydın Özsıcak ile Yarbay Davut Uçum hakkında, kazada hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş de “kaza kırım ekibinde yer aldıkları ve parça çalanlar arasında oldukları” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş durumda...