Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere tarafından ülkesine karşı başlatılan diplomatik eylemlere tepki olarak, ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğununun kapatılacağını ifade ederek, Rusya'da görev yapan 60 ABD'li diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.