Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere tarafından ülkesine karşı başlatılan diplomatik eylemlere tepki olarak, ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğununun kapatılacağını ifade ederek, Rusya'da görev yapan 60 ABD'li diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.
Rusya'dan ABD'ye misilleme
29.03.2018 - 20:10 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve AB tarafından başlatılan kitlesel sınır dışı eylemlerine tepki amacıyla 60 ABD'li diplomatın sınır dışı edilip, ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğunun kapatılacağını bildirdi.
Etiketler : rusya,ABD,
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