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Türk Telekom binasına işgal davasında karar verildi
20.04.2018 - 21:43 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin darbe davasında, rütbeli 6 sanığa 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 33 ere ise 7’şer kez müebbet hapis cezası verildi.
Etiketler : FETÖ,15 Temmuz darbe girişimi,Türk Telekom binası işgaline ilişkin darbe davası,
556973 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/556973.aspx
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