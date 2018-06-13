Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kültür Sitesi'nde düzenlenen programda bir konuşma yaptı.

İçişleri Bakanlığı olarak bütün kolluk birimlerinde teknik imkan ve kabiliyetleri artırma noktasında büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Soylu 15 Temmuz'dan sonra bütün birimleri yeniden ele aldıklarına belirtti.

Soylu, şöyle konuştu:

"Yeni bir şevk ve heyecanla çalışmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu çalışmaların her noktasında, gerek kadro tahsisi gerekse teknik araç gereç alımlarında büyük desteklerini gördük. Sadece asayiş noktasında, trafik aracı, motosiklet, olay yeri imha, patlayıcı madde imha aracı gibi araçlarda 2017 yılı rakamımız 674, 2018'de bu rakamı bin 484'e çıkardık. 2017'de profesyonelleşme oranı yüzde 59 olmuş, 2018 yılında da yüzde 65 olması hedeflenmektedir. Özellikle insanlı ve insansız hava gücümüzü artırmaya dönük yatırımlar yapmaya süratle devam ediyoruz. Bunların yerli üretim araçlar olmasına da milli ve yerlilik oranını artırdığımız için önem veriyoruz. Üç tane atak helikopteri alarak bu konuda önemli bir adım attık."

"2018'de 5 bin 370 kişi aldık"

Bakan Soylu, terörle mücadelede çok önemli başarılara imza atılan hava gücünde 2016 öncesi hiç insansız hava aracı (İHA) ve insanlı keşif uçağı (İKU) olmadığını, 2016 sonrasında 3 İHA, 4 İKU, 6 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alımı yaptıklarını aktardı.

6 SİHA daha aldıklarını ve SİHA sayısını 12'ye çıkardıklarını belirten Soylu, aynı şekilde personel alımına ve personelin eğitimine de ağırlık verdiklerini vurguladı.

2017'de subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memur olarak 28 bin 100 personel aldıklarını anımsatan Soylu, "Bunların 22 bini uzman erbaştır. 2018'de 5 bin 370 kişi aldık. 25 bin uzman erbaşımızın da alım süreci başlamıştır, peyderpey alımlar devam etmektedir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, bir kahraman eğitim merkezi olarak harıl harıl çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yılbaşından bugüne kadar 684 sığınak ve barınağın imha ediliğini belirten Soylu, bu yıl 11 Haziran itibarıyla 32 bin 730 terör operasyonunun düzenlendiği kaydetti.

Bakan Soylu, bu yıl 11 Haziran itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 548 olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün bunlar güçlü bir devletin yapabileceği işlerdir. Sağdan soldan borç alarak, silah alacak parayı faizle borçlanarak, başka ülkelerin nazını çekerek bu mücadeleyi yürütemezsiniz. Kendi evlatlarınız bir şeyler üretmelidir. Kasanızda, bütçenizde kendi paranız olmalıdır. Elbette ki dışarıdan bir şeyler alacaksınız ama karşınızdaki muhatabınız bilmelidir ki bu Türkler bize muhtaç değildir, bu devlet güçlü bir devlettir, bu millet sıkıştırmaya gelmez, oyun oynamaya gelmez bir devlettir."

"Türkiye kimseden icazet almayan bir devlettir"

Türkiye'nin bugün kendi kararını kendisi veren, kendi göbeğini kendisi kesen ve kimseden icazet almayan bir devlet olduğuna işaret eden Soylu, "Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'a, Afrin Operasyonu'yla PYD'ye gerekli dersi verdik. İnşallah şimdi de Kandil Operasyonu'yla PKK denilen böcek yuvasını da tarihe gömeceğiz, hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası toplum ve uluslararası mecranın, bugün Türkiye'de terör örgütüne yardım yapmayı kendi imanının birinci maddesi olarak gördüğünü belirten Soylu, terörle mücadele konusunda dünyada örnek bir tavır sergilediklerini vurguladı.

Süleyman Soylu, terör örgütünden kaçanların güvenlik güçlerine sığınmasının adaletli davranıldığının bir göstergesi olduğunu anlattı.

Birilerinin her zaman bu vatanda gözünün olacağına işaret eden Soylu, 179 yıllık geçmişe sahip jandarmanın milletin huzurunu bozmak isteyenlerin karşısında duracağına inandığını aktardı.

Şehit jandarma personeline Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifa dileyen Soylu, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"Jandarma, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatıdır"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Jandarma Teşkilatı'nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı, üstün vazife anlayışı, iyi eğitilmiş personeli, sarsılmaz disiplini, etkili, yüksek fiziki ve moral gücüyle kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatıdır." dedi.

Terör örgütlerinin yaşattığı tehdit karşısında daha güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan Çetin, Jandarma Teşkilatı'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkesinin bekası ve milletinin huzuru için kendisine verilecek her türlü görevi başarma azim ve kararlılığında olacağını kaydetti.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Lutfihak Alpkan, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, diğer ilgililer ile Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri katıldı.