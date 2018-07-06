Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KHK Emniyet, TSK ve tüm kurumların ihraç listesi PDF olarak bu haberde bulunacak. Başbakan Yıldırım, canlı yayında son OHAL KHK'sının bu geceden itibaren yayınlanacağını duyurdu. Yıldırım'ın açıklamasının ardından yayınlanacak KHK ihraç listesinin hangi kurumları kapsayacağı merak konusu oldu. Tüm kurumlardan ihraçların olacağını belirten Başbakan Yıldırım, ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan ihraçların olacağını söyledi. Başbakan Yıldırım'ın son dakika KHK açıklamasının ardından gözler yeni KHK ikraç listesine çevrildi. 2018 Temmuz Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ihraç listesi Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından haberimizde de yer alacak.

24 Haziran seçimlerinin ardından OHAL bitmeden kapsamlı bir KHK çıkarılıyor. Son KHK ile TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından 10 bini aşan Fetullahçı Terör Örgütü ihraçlarının olacağı konuşuluyor.

18 Temmuz'da sona erecek olan OHAL'in son KHK'sı bu gece yayımlanıyor. Son OHAL KHK'sının bu gece itibarıyla yayınlanacağını duyuran Başbakan Yıldırım, TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından ihraçlarının olacağını ifade etti.

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da çıkarılan OHAL, toplamda 7 kez uzatıldı. 18 Temmuz'da sona erecek olan OHAL'in bir kez daha uzatılmayacağı konuşuluyor.

''BU GECE YAYIMLANACAK''

Bu gece yayımlanacak OHAL KHK'sından önce toplamda KHK çıkarıldı. Terörle mücadele konusunda önemli ihraçların yapıldığı KHK'ları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım, son KHK'nın bu gece yayımlanacağını duyurdu. Yeni KHK ile TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletin diğer kurumlarından kapsamlı ihraçlar olacağı ifade ediliyor.

BEDELLİ AÇIKLAMASI

Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleri ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi” dedi.