Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Hâlihazırda ‘teşekkür ziyareti’ adı altından il il gezi düzenleyerek Kılıçdaroğlu karşında kendisine destek toplayan İnce, CHP’yi seçimli olağanüstü kurultaya götürmek için son seçeneği olan delegelerden imza toplama süreci için kolları sıvadı. İnce ve ekibinin seçimli olağanüstü kurultay için noter onaylı imza toplama çalışmasının önümüzdeki hafta resmen başlaması bekleniyor. İnce’nin CHP tüzüğüne göre toplam bin 266 delegenin salt çoğunluğu olan 634 imza toplaması gerekiyor. İmzaların toplanması durumunda Kılıçdaroğlu’nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor. CHP yönetimi ise Muharrem İnce’nin, delege imzaların ‘açık bir şekilde’ verilecek olması sebebiyle yeterli sayıya ulaşamayacağına inanıyor. Genel merkez, yerel seçimlere az bir süre kala parti içi tartışmaların gereksiz olduğu görüşünü de savunuyor.

Demirtaş ziyaretim doğru ‘apolet sökme’ ise hatam

Muharrem İnce, Habertürk’ün sorularını cevaplandırırken, ''Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım, hata yaptım orada” itirafında bulundu. Batı bölgelerinden HDP adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretiyle ilgili eleştiriler aldığını aktaran İnce, "Kaybetsem de kazansam da yaptığım ziyaretin arkasındayım. Yaptığım işin doğru olduğunu düşünüyorum. Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım. Oy kaybı, kazancı anlamında bakmam ben siyasete. İlke anlamında bakarım” dedi.