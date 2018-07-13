Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe’de babası Özdemir Osman Kurdaş’a ait iş yerine bombalı paket göndererek babasının ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş’ın 61 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 1’inci Ağır Ceza

Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık Sanık Alican Kurdaş son savunmasında, “Yaklaşık 2 yıldır tutukluyum. Pişman olmadığım tek bir gün bile olmadı. Öldürmek isteseydim babamı çok rahat öldürebilirdim. Amacım öldürmek değildi, sonuç istediğimden kötü oldu. Bu nedenle çok pişmanım” dedi.

“Patlayıcı öldürme etkisine sahip değildir”

Sanık Alican Kurdaş’ın avukatı, “Müvekkilimin yapmış olduğu patlayıcı öldürme etkisine sahip değildir. Bilirkişi raporu içeriğine göre patlayıcı içerisinde RDX-PETN maddesi yoktur. Zaten bu madde ancak MKE tarafından izinle ve ruhsatla askeri mühimmatta kullanılmak üzere alınabilir. Patlayıcının öldürme etkisi olsaydı onu açan Özdemir Osman Kurdaş’ın en yakın kişi ölmesi gerekirdi. Müvekkilimin amacı öldürmek olsaydı bunu gerçekleştirmesi de çok kolaydı” diyerek sanığın tahliyesini istedi.

Baba şikayetinden vazgeçti

Mağdur Özdemir Osman Kurdaş’ın avukatı söz alarak, babanın oğlunu affettiğini, vicdanen şikayetinden vazgeçtiğini dile getirdi. Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Alican Kurdaş’ı babası Özdemir Osman Kurdaş’ı “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığı Sevgi Özcan’a yönelik eyleminden dolayı “olası kastla yaralama” suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırırken, Şahnur Ağaik’e yönelik eyleminden dolayı aynı suçtan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca sanık Kurdaş, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan da 6 yıl hapis ve 12 bin lira hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Kasım 2016’da Alican Kurdaş’ın babası Özdemir Osman Kurdaş’a ait iş yerine bombalı paket gönderdiği anlatılırken, paketi açan babasının ve yanında bulunan iki kişinin yaralandığı belirtilmişti. İddianamede, Alican Kurdaş’ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.