Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı en karanlık gece olan 15 Temmuz’un üzerinden 2 yıl geçti. O gece, ülkemizdeki birçok kurumla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de işgal edilmişti. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla vatandaşlar her yerde olduğu gibi İstanbul’da da meydanlara çıktı; hainlere karşı büyük direniş gösterdi. Tarihe not düşülmesi gereken büyük bir kahramanlık destanı gösteren milli irade kahramanlarını anmak için İBB özel etkinlikler hazırlıyor.

SARAÇHANE 15 TEMMUZ ANITI AÇILIYOR

Darbe gecesi darbecilere direnmek maksadıyla İBB önüne gelen ve ölümü göze alan insanların şehadete yürümeden önce Belediye binasının havuzunda yaşanan bir an hiperrealist (gerçekçi) anıt ile ölümsüzleştirilecek. “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı”nın açılışı Başkan Mevlüt Uysal ve Şehit yakınları ile Gazilerin katılımıyla 15 Temmuz Pazar günü saat: 14:30’da gerçekleştirilecek.

2 AYRI HATIRA ORMANI’NDA ŞEHİT VE GAZİLERİN ADLARI YAŞAYACAK

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına 2 ayrı hatıra ormanı oluşturuldu. Çatalca’da oluşturulan hatıra ormanı toplamda yaklaşık 120 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. Şehit ve gazilerin isminin yer aldığı anı duvarı, büyük bir meydan ve tören alanına sahip olan hatıra ormanı, engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun olarak tasarlandı. Her bir şehit ve gazi için de özel ağaç dikimi yapıldı. Garipçe’deki hatıra ormanı ise seyir terası, bayrak, tören ve ağaçlandırma alanı ile birlikte toplam 16 bin 208 metrekare büyüklüğünde. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü gören hakim bir noktada yer alıyor.

Hatıra ormanlarının açılışı da “Saraçhane 15 Temmuz Anıtı”yla birlikte yine Başkan Mevlüt Uysal, Şehit yakınları ve Gazilerin katılımıyla 15 Temmuz Pazar günü saat: 14:30’da yapılacak törende canlı bağlantı ile gerçekleştirilecek.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE EVLERİNDE ZİYARET

İstanbul Halkla İlişkiler Müdürlüğü yoğun programla İstanbulluların yanında olacak. Hafta boyunca 15 Temmuz şehit yakınlarını ve gazileri ev ve işyerlerinde ziyaret edecek. 15 Temmuz programı yapılacak olan meydanlarda mevcut iletişim noktalarını gece 01:00’e kadar açık tutacak. Bazı ilçelere mobil iletişim araçları

destek olarak görevlendirildi. Yerinde Çözüm Araçları tüm meydanlarda hazır bulunacak. 15 Temmuz günü Edirnekapı Çengelköy ve Karacaahmet mezarlıklarında Mobil İletişim Araçları kurularak ziyaretçilere çeşitli ikram yapılacak. Beyaz Gezi lokasyonlarına Aksaray 15 Temmuz Tanıtım Ofisi hafta boyunca sabit olarak eklendi. 153 çağrı merkezine 15 Temmuz günü için ses kaydı hazırlandı. Vardiyası müsait olan tüm personel 15 Temmuz günü Saraçhane'de hazır olacak.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 15 TEMMUZ TEMALI FORMA GİYECEK

İstanbul’un her noktasında hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Güvenlik A.Ş, 15 Temmuz’u unutturmamak, şehitlerimiz ve gazilerimize saygı için 8 bin 600 Özel Güvenlik Görevlisi farkındalık oluşturacak. Üzerinde İBB ve İSTGÜVEN logolarının yanı sıra 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapacak özel güvenlik görevlileri, İstanbulluların yoğun kullandığı, İBB bünyesindeki Metro, Metrobüs, Şehirhatları Vapurları, mezarlıklar gibi yerlerin de içinde olduğu bin 350 noktada hazır bulunacak. Bakanlık Genelgesiyle belirlenmiş özel güvenlik görevlileri kıyafetlerinden farklı bir durum olmasından dolayı, “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” için yapılacak çalışma konusunda, sadece o güne mahsus, Bakanlığa bağlı birimlerden gerekli izinler alındı. Güvenlikçilerin giyeceği üniformaların yanı sıra çalışanlar için de yine 15 Temmuz’a özel aynı tasarım özelliklerini taşıyan tişörtler ve şapkalar hazırlandı.

ÇOCUK MECLİSİ ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜYECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi düzenleyeceği anma etkinliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına katılacak. Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki Atikali Karakolu önünde saat 13:30'da başlayacak yürüyüş İBB’nin önünde tamamlanacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit fotoğraflarının yer aldığı panonun önüne karanfil bırakılacak. Program, Saraçhane Parkı'nda özel bir anma töreniyle devam edecek. Buradaki programda da şehitler anısına konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve dualar edilecek.

GENÇLİK MECLİSİ’NDE 15 TEMMUZ BELGESELİ

İBB Gençlik Meclisi Doğa Sporları Kulübü, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü’nde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirecek. Yürüyüş, 15 Temmuz 2018 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Anadolu Hisarı-Riva arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca Gençlik Meclisi'nde 15 Temmuz konulu sergi açılacak ve Meclis’in konferans salonunda 15 Temmuz’u anlatan belgesel gösterimi yapılacak.

İSKİ BİNALARI DEV GÖRSELLERLE SÜSLENECEK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ ise 15 Temmuz destanı temalı özel vinil ve afişler hazırladı. Dev boyutlarda hazırlanan görseller İSKİ’nin Genel Müdürlük ve Şube Müdürlükleri’nin dış cephelerine asılacak.

ŞEHİT MUHTAR İÇİN BULUŞACAKLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, İstanbul muhtarları 15 Temmuz şehidi Muhtar Mete Sertbaş için buluşacak. Sertbaş’ın şehit düştüğü Acıbadem Türk Telekom önünde anılacak ve karanfil bırakılacak. Sonrasında ise muhtarın görev yaptığı Acıbadem muhtarlığına kortej halinde yürüyüş gerçekleştirilecek. Muhtarlık önünde istiklal marşı okunacak ve şehitlerimize saygı duruşu gerçekleştirilecek. Şehitlerimizin aziz ruhlarına Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek.

KARAKÖY TÜNEL’DE FOTOĞRAF SERGİSİ

FETÖ’cu hainlerin 15 Temmuz 2016 Cuma günü gerçekleştirdikleri darbe kalkışması sırasında yaşananlar ve sonrasındaki gelişmeleri anlatan fotoğraf sergisi hazırlandı. İETT’nin “15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fotoğraf sergisi Karaköy Tünel’de açıldı. Yerli ve yabancı binlerce yolcunun kullandığı Karaköy Tünel’deki sergi ile yabancı turistlere de 15 Temmuz’da yaşananlar, hainlerin saldırıları ve milletin kahramanlıkları gösteriliyor. Tünel’in açılış ve kapanış saatleri arasında açık olacak sergi Temmuz ayı sonuna kadar ziyaret edilebilir.

15 TEMMUZ MÜZESİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nın yanında “Hafıza 15 Temmuz” müzesinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Yaklaşık bin 500 kilometrelik alana sahip müzede darbeye karşı milletin kahramanca direnişi tüm yönleriyle anlatılacak. 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik ve anma programlarına, 15 Temmuz 06.00 ve 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. Buna göre vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonlu İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.