İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yurt içindeki operasyonlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Bakanlık, son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 53 teröristin etkisiz hâle getirildiğini aktardı. Bakanlık ayrıca terörle mücadelenin kararlılık süreceğini vurguladı.
İçişleri Bakanlığı: 53 terörist etkisiz hâle getirildi
16.07.2018 - 10:21 | Son Güncelleme: 16.07.2018 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 53 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Etiketler : içişleri bakanlığı,terör,operasyon,
571835 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571835.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER