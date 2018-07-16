İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yurt içindeki operasyonlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Bakanlık, son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 53 teröristin etkisiz hâle getirildiğini aktardı. Bakanlık ayrıca terörle mücadelenin kararlılık süreceğini vurguladı.