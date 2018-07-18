Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Yeni hükûmet sistemi kapsamında, Cumhurbaşkanlığında oluşturulan 9 kurul ve 4 ofisle ilgili atamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabineyi açıkladıktan sonra kurullara ve ofislere de kısa süre içinde atama yapılacağını söylemişti. Kurul ve ofislere yapılacak atamalar için hem özel sektörden hem de bürokrasiden çok sayıda CV taramaya alındı. Her kurul ve ofise, kendi alanında uzman olan ve başarılı çalışmalara imza atan isimleri atamak için, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat üzerinde çalıştığı isimler olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görev yapan bazı isimler ile eski bazı milletvekillerinin de bu kurullarda görevlendirilecekleri ifade ediliyor.



AĞBAL BÜTÇENİN BAŞINA GELİYOR

Kurullar, ofisler ve başkanlıklarda görevlendirilmesi beklenen isimler arasında eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Bütçe ve Strateji Dairesi Başkanlığına atanması beklenirken, Cumhurbaşkanı danışmanlarından hukukçu kökenli Mehmet Uçum, Yavuz Atar ve Mustafa Akış’ın ismi de Hukuk Politikaları Kurulu için geçiyor. Kurullar ve ofislere yapılacak atamalarda yurtdışında görev yapan Türklerden bazı sürpriz isimlerin de olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Gülnur Aybet, İbrahim Saraçoğlu ile bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları ile bilinen, bir dönem de Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski bakan yardımcısı olarak görev yapan Davut Kavranoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullarda görev alabileceği kaydediliyor. Hükûmetin icraatları ve hedefleri konusunda politika üretecekleri belirtilen 9 kurul bir anlamda ‘mutfak’ olarak görev yapacak.



OFİSLER İÇİN İSMİ GEÇENLER

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi adıyla kurulan 4 ofis ise, daha çok saha çalışmasına odaklanacak. Cumhurbaşkanın özellikle ofislere yapacağı atamalarda, ‘Piyasayı bilen, yurtdışı yatırımcı çevreleri ile yakın ilişkisi olan, uluslararası piyasaları yakından takip eden ve finansal kaynakların çeşitlendirilmesi konusunda çalışacak’ gibi kriterleri ön planda tutacak. Ofislerin başkanları atandıktan sonra, alt kadrolar ve çalışma grupları da oluşturulacak. Kulislerde Yatırım Ofisinin başına mülga hale gelen Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut’un getirileceği belirtiliyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra kurulan seçim hükûmetinde Kalkınma Bakanlığı yapan Cüneyd Düzyol’un ise Finans Ofisinde görevlendirileceği ifade ediliyor.



BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bakanlık sayısının 16’ya düşürülüp, müsteşarlık sisteminin kaldırılması ile birlikte, bu bakanlıkların her birine en az üç bakan yardımcısı atanacak. Halen bakan yardımcılığını yürüten bazı isimlerin yerini koruyacağı belirtilirken, bakanlıklarda ‘müsteşar’ olarak görev yapanların bir bölümünün ‘Bakan Yardımcısı’ olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığına AK Parti eski Milletvekili Yıldız Seferinoğlu ile müsteşar Selahaddin Menteş ve bir müsteşar yardımcısının atanacağı öğrenildi.