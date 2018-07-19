Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Muharrem İnce’ye yakın isimlerin partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için başlattığı imza kampanyası hızlı ilerliyor. Kurultay için 634 delegenin desteğine ihtiyaç duyan CHP’li muhaliflerin, dün itibarıyla yaklaşık 500 delegeden imza topladığı bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından Ekrem Kerem Oktay da görevinden istifa edip kurultay için imza verdi. Muhalifler bugün saat 11.00’de basın toplantısı düzenleyip imzalarla ilgili açıklama yapacak. Toplanan imza sayısını abartılı bulan parti yönetimi ise şu ana kadar 120 imzanın toplandığını iddia etti.

İmzanın 500’e ulaşmasının “bir sinyal ve güvenoyu ihtiyacı” anlamına geldiğinin altını çizen CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun 634’ü beklemeden olağanüstü kurultay çağrısı yapması gerektiğini söyledi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Artık tadında bırakın ve partimizin önünü açın. Yeter; içimiz yanıyor” dedi. Öte yandan, Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve Ali Şeker gibi ‘sol kanat’ milletvekillerinin oluşturduğu, ‘Gelecek İçin Biz’ adlı grup da olağanüstü kurultay için şu çağrıyı yaptı: “Mevcut yönetim inandırıcılığını yitirmiştir. Parti içinde de hoşnutsuzluklar artmıştır. Olağanüstü kurultaya gidilmesi zorunlu hâle gelmiştir.”



MAN İDDİASINA 359 BİN TL CEZA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davası da sonuçlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesini karara bağladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının yurtdışına yüklü miktarda para transfer ettiğini iddia etmiş, ancak belgeleri sunamamıştı. Kılıçdaroğlu, Man Adası ve karikatür davalarıyla ilgili şunları söyledi: “Ben o tür davalara pabuç bırakmam. Mahkûm etmezseniz namertsiniz. Tayyipler alemi ile ilgili karikatürü twitter’da hesabından yayınladım. Neymiş, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmiş. Ne hakareti kardeş, ne hakareti?”



O KARİKATÜRE VE SÖZLERE YENİ DAVA

Kılıçdaroğlu üçüncü şoku ise Twitter hesabından paylaştığı karikatür sebebiyle yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ’lü 4 öğrencinin mezuniyet töreninde taşıdığı ‘Tayyipler Âlemi’ adlı karikatürü paylaştığı için hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine de söz konusu karikatürü paylaşmaları yönünde talimat vermişti. Erdoğan, kendisine hakaret eden karikatürü paylaşan 72 CHP’li için de suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı, bu karikatür ve grup toplantısındaki hakaret içerikli sözleri sebebiyle Kılıçdaroğlu’na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.