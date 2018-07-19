CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız" dedi.
CHP'li Tuncay Özkan'dan flaş 'olağanüstü kurultay' açıklaması
19.07.2018 - 15:24 | Son Güncelleme: 19.07.2018 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız" dedi.
Etiketler : tuncay özkan,chp,
572418 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/572418.aspx
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