Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom'un bugünkü Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu'na Cumhurbaşkanı Danışmanı Sefer Turan da seçildi. Bağımsız üye olarak seçilen Turan, 2 Eylül 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanı Danışmanı.

Turan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilen Fuat Oktay'ın yerine seçildi. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut da bağımsız üye olarak bulunuyor.







SEFER TURAN KİMDİR?

Sefer Turan 1964 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Afşin’de tamamladıktan sonra 1978 yılında Afşin Lisesi’nden mezun oldu. 1980 yılında eğitim için yurtdışına çıktı ve El Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu.1985 yılında Mısır-Arap Cumhuriyet Radyosu Türkçe Yayınlarında gazeteciliğe başladı.

Ortadoğu’daki sıcak gelişmeleri yerinde takip etti,Arap Dünyası’ndaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri izledi. 1997 yılında Kanal 7’de göreve başlayan Turan, Dış Haberler Müdürlüğü yaptı ve Ülke TV’de “Doğu-Batı” adlı programı hazırlayıp sundu.

13 Nisan 2009 tarihinde TRT Arapça Koordinatörü olarak TRT’ye atanan Sefer Turan, 11 Nisan 2011 tarihinde Başbakan Danışmanı, 02 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı görevini sürdürmekte olan Sefer Turan’ın eserleri; Kudüs: Tarihin Kalbi (2004), Coğrafyalar Gezdi Yüreğim (2006), Allah’a Ismarladık Kudüs (2006) ve Bilimler Tarihçisi: Fuat Sezgin’dir (2010).

Sefer Turan evli ve üç çocuk babası.