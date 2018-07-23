Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal, "Sözde ‘Respect', 'No to Racism' diyen, fakat Mesut Özil’in ifadesi ile ‘kazandığında Alman, kaybettiğinde göçmen’ oluşuna ses çıkarmayanlara karşı Özil onurlu bir duruş sergilemiştir. Takımını Dünya Şampiyonu yapmış, dünyanın sayılı futbolcularından biri olan Mesut Özil’in son dönemde yaşadıkları, Avrupa’daki faşizmin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının ulaştığı boyutu göstermesi açısından önemli ve ibretliktir." dedi.

"Mesut Özil'i bu dik ve onurlu duruşundan ötürü tebrik ediyorum." diyen Ünal, "Türkiye ve Türk halkı, dünyanın neresinde olursa olsun dini ve ırkı yüzünden ayrımcılığa tâbi tutulan herkesin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.