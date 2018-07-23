Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 gün bedelli askerlik kalkacak mı, bedelli askerlik süresi ne kadar olacak, bedelli askerlik 21 gün mü oluyor, bedelli askerliğe başvuranlar askere gidecek mi? ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. 24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti'nin vaat olarak vatandaşa müjdelediği bedelli askerlikte son aşamalara gelindi. Yaş 25, bedel 15 bin TL olarak belirlenen 2018 bedelli askerlik tasarısında 28 gün askerlik şartı bulunuyordu. 28 gün askerlik şartı olan bedelli askerlik uygulaması özellikle sosyal medyadan büyük tartışmalara sebep olmuştu. Siyasi isimlerin de konu ile ilgili ''28 gün askerlik şartı gereksiz'' çıkışları bedelli askerlik tasarısının yeniden düzenlenmesini sağladı. Son dakika olarak gelen bilgilere göre; AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 28 gün bedelli askerlik süresini 21 gün olarak teklif edileceğini açıkladı. İşte bedelli askerlik ile ilgili aradıklarınız.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN OLACAK? TIKLA ÖĞREN

Muş, 28 gün şartı konulan bedelli askerlikte temel eğitimin 21 gün olarak revize edilerek komisyona sunulacağını söyledi.

"28 GÜN BEDELLİ YERİNE 21 GÜN"

Bedelli askerlik şartının 28 gün yerine 21 gün olmasını teklif edileceğini açıklayan Muş, "Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını beklemekteyiz. Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. Şu anda 28 gün olan teklif görüşülüyor. 28 gün temel eğitim yerine 21 gün olmasını teklif edeceğiz. Bedel 15'te bir değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.

FİRARİLER NE OLACAK?

Firarilerin durumuyla ilgili sorulan soruya cevap veren Muş, "Bunlarla ilgili usul ve esasları TSK'ya bırakıyoruz." dedi.

BAHÇELİ: 28 GÜNE NE GEREK VAR!

Geçen günlerde bedelli askerlikle ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır?" ifadelerini kullanmıştı.