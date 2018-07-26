Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyat sonrası Fiat ve Ferrari’deki CEO’luk görevini beklenmedik şekilde devretmek zorunda kalan Sergio Marchionne 66 yaşında hayatını kaybetti. Önümüzdeki yıl görevi bırakacağını açıklayan Marchionne’nin beklenmedik ölümü Türkiye’de de üzüntüyle karşılandı.

13 yaşında Kanada’ya ailesiyle birlikte göçen Marchionne kariyerine 1983 ve 1985 yıllarında hesap ve vergi uzmanı olarak Deloitte & Touche’da başladı. Fiat’ın başına 2004 yılında geçen efsane CEO Marchionne Fiat ve Chrysler markalarını iflastan kurtaran isim olarak görülüyordu. İki şirketin 2014’te Fiat Chrysler Otomobilleri (FCA) adıyla birleşmesi de yine Marchionne’nin yönetiminde gerçekleşti. Marchionne Türk otomobil pazarının gelişmesine de dev katkılar sağlamıştı. Koç ailesne yakınlığıyla bilinen Marchionne Tofaş’a özel önem vermiş, Fiat Egea’nın Bursa’da üretilmesine ön ayak olmuştu. Merhum Mustafa Koç ile birlikte Egea isimli kompakt sedan otomobili test edip nihai üretim onayını veren Marcihonne “Çok iyi bir iş çıkardınız. Yeni kompakt sedan Tofaş’ın ürün geliştirme ve üretim alanlarında sahip olduğu yüksek yeteneklerinin bir sonucudur” sözleriyle Türk otomotiv sektörüne olan inancını dile getirmişti. Marcihonne’nin öncülüğünde 2015 yılında yollara çıkan Egea bugüne kadar 100 bin adet satış yaptı. Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea Projesi’nin Fiat Egea Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri ihracat pazarlarının yanı sıra iç pazardaki başarısını da sürdürüyor. Efsane CEO’nun son olarak geçtiğimiz yıl Tofaş’ın fabrika direktörü Akın Aydemir’i önce Amerika’daki en önemli fabrikalarının, sonra da Kanada’daki 5 fabrikanın başına getirmesi Tofaş’a güvenini gösteren diğer bir ayrıntıydı.

Marchionne’nin ölüm haberiyle şirket hisseleri yüzde 4.10 düşerek 18.49 dolara geriledi.

KOÇ'TAN TAZİYE

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Marchionne'nin hayatını kaybetmesi üzerine bir mesaj yayınladı. Koç mesajında "Sergio Marchionne, FCA’in bugünlere uzanan başarılı yolculuğunda büyük dönüşümleri hayata geçiren büyük bir liderdi. 2005 yılından bu yana Tofaş’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev alan Marchionne’nin, şirketimizin son 13 yıldaki atılımlarında ve bugünkü konumuna ulaşmasındaki değerli katkılarını her zaman hatırlayacağız” dedi.