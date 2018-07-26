Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askıda ekmek projesi nedir, askıda ekmek projesi ne işe yarar ve Bahçeli askıda ekmek projesi başlatıyorum diyerek neyi kast etti? gibi soruların cevabı bu haberde yer alıyor. Ekmeğe yapılan yüzde 15'lik zammın ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Yapılan zamma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepki gösterdi. Bahçeli, yüzde 15'lik zammın insani ve vicdani olmadığını belirterek askıda ekmek projesini başlattığını duyurdu. Vatandaşlar da askıda ekmek projesi nedir, askıda ekmek projesi ne işe yarar, Bahçeli'nin söylediği askıda ekmek projesi ne işe yarar gibi detayları merak ediyor. İşte askıda ekmek projesi ile ilgili aradıklarınız...

Bahçeli: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ekmeğin kilosuna yüzde 15’lik zam insani ve vicdani boyutta değil. Bu sebeple Ankara’da özellikle de Çankaya’dan başlamak üzere ‘Askıda ekmek projesi’ni başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?” diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır.



Gazetecilerin, “Talimat verdiniz mi” sorusunu da MHP Lideri, “Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz” şeklinde yanıtladı.

İstanbul'da askıdaki ekmekler

Baykar Fırın: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Sarıyer

Safranbolu Fırını: Küçükyalı, Maltepe

Panayır Fırın: Erenköy tren istasyonu

İzmir'de askıdaki ekmekler

Bereket Taş Fırın Ekmeği: Atakent, Karşıyaka

Meşhur Köprübaşı Odun Ekmeği: Urla merkez

Dostlar Fırını: Malgaca Pazarı, Urla

Diğer illerde askıdaki ekmekler

Balıkesir: Fırıntaş, Toplu taşıma merkezi (Adres belirtilmemiş, desteğinizi bekliyor)

Eskişehir: Odunpazarı Ekmek Fabrikası (Adres belirtilmemiş, desteğinizi bekliyor)

Yalova: Efsane Fırın (Adres belirtilmemiş, desteğinizi bekliyor)

AnkaraHalk Ekmek büfesi: Hoşdere caddesi, Atakule