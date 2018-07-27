Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi öldüren teröristlerden biri sağ ele geçirildi, ikisi etkisiz hale getirildi.
AK Parti'li sandık müşahidi öldüren teröristler etkisiz hale getirildi
27.07.2018 - 19:18 | Son Güncelleme: 27.07.2018 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi öldüren teröristlerden biri sağ ele geçirildi, ikisi etkisiz hale getirildi
Etiketler : müşahid,ağrı,
573620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/573620.aspx
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