Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' et-Temimi’yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, et-Temimi’nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahid’in yanında annesi Neriman et-Temimi’nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın et-Temimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahid et-Temimi’yi telefonla aradı
29.07.2018 - 17:05 | Son Güncelleme: 29.07.2018 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in bugün serbest bıraktığı Ahid et-Temimi’yi (17) telefonla aradı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan,temimi,filistin,
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