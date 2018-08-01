Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve 5 saat 45 dakika süren kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi. Kurban bayramı tatiline ilişkin Kabinenin aldığı kararı paylaşan Kalın, “Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Arefe günü olan pazartesi de tatile dahi edilmiştir” dedi.



YÜZ GÜNLÜK PROGRAM AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağı 100 günlük icraat programının detaylarının kabine toplantısında ele alındığını kaydeden Kalın, “Hem seçim döneminde vaat edilen projeleri hem de daha önce başlatılmış, devam etmekte olan ya da bitirilecek olan projeleri kapsıyor. 400 civarında projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındı” şeklinde konuştu. Kalın, 100 günlük programda öncelikli amacın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin temel unsurlarının tamamlanması olduğunu söyledi.



TEHDİT DİLİNE PRİM VERMEYİZ

Amerika ile Türkiye arasında yaşanan gerilime de dikkat çeken Kalın, “Burada devam eden adli süreç ile ilgili Amerikan makamlarının tehdit dolu açıklamalarına şahit oluyoruz. Türkiye hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla prim vermez. ABD’nin Türkiye’de devam eden adli bir konuyu bahane ederek Türkiye’ye yönelik tehditkâr dil kullanması asla kabul edilemez. Biz bundan sonraki süreçte de rasyonel, ilkeli, onurlu duruşumuzu aynen devam ettireceğiz” dedi.



DARBE ÜSTÜNE DARBE VURUYORUZ

İç ve dış tehditlere yönelik terörle mücadele konusunun da toplantıda ele alındığına dikkat çeken Kalın, “Güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış olan eşgüdüm sahada da somut neticeler vermeye devam ediyor. Bütün güvenlik birimlerimiz kendi aralarında oluşturdukları eşgüdüm sayesinde teröre darbe üstüne darbe vurmaktadır” dedi.