Şırnak'ın Güneyçam Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 3 Güvenlik Korucusu ile 4 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Yaralılar bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, Bölgede başlatılan operasyonda tespit edilen 5 PKK’lı terörist Yakın Hava Desteği ile tamamı etkisiz hale getirildi.
Bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor.
Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
01.08.2018 - 07:20 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta, üs bölgesine saldırı düzenleyen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Güneyçam Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 3 Güvenlik Korucusu ile 4 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Etiketler : şırnak,
574285 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574285.aspx
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