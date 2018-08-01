Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Güneyçam Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 3 Güvenlik Korucusu ile 4 asker yaralandı. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Yaralılar bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, Bölgede başlatılan operasyonda tespit edilen 5 PKK’lı terörist Yakın Hava Desteği ile tamamı etkisiz hale getirildi.

Bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor.