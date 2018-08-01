Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi.. TSK'nın yaptığı açıklamaya göre Şırnak kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında beş terörist etkisiz hale getirildi. İşte TSK'nın yaptığı açıklama: "Şırnak kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 01 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu beş silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."