Son dakika haberi.. TSK'nın yaptığı açıklamaya göre Şırnak kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında beş terörist etkisiz hale getirildi. İşte TSK'nın yaptığı açıklama: "Şırnak kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 01 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu beş silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Son dakika Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
01.08.2018 - 08:46 | Son Güncelleme: 01.08.2018 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi.. TSK'nın yaptığı açıklamaya göre Şırnak kırsalında devam eden operasyonlarda beş terörist etkisiz hale getirildi.
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