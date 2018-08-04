Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



“Çağı Aydınlatan Kadınlar, Güçlü Kadın Güçlü Türkiye” sloganıyla bugün Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongreye yurt içinden ve dışından çok sayıda davetli katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın konuşacağı kongrede 81 il ve ilçelerdeki partililer yanı sıra yurt dışından da kadın temsilciler yer alacak.

Kongrede, daha önce oluşturulan internet sitesi üzerinden yönetimde yer almak isteyen ve mülakatlar sonucunda isimleri belirlenen kadınların görev alması bekleniyor.

Kongrede seçim öncesinde kadın kollarının yaptığı çalışmalar ve projeler film-animasyon şeklinde gösterimi yapılacak. Tecrübe ile deneyimin bir arada olacağı, Türkiye’yi yansıtabilecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen AK Parti Kadın Kolları, belirleyeceği yeni kadrosuyla yerel seçimlere hazırlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede önemli mesajlar verecek. Erdoğan, kadına şiddet meselesi başta olmak üzere mevcut sorunlarla kararlı biçimde mücadeleye devam edileceğini, kadınların hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini, ekonomik alanda olduğu kadar siyasi alanda da kendilerini göstermeleri konusunda destek olunacağını vurgulayacak.