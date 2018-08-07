Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ankaranın Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten, şirket sahibi, yönetici ve bazı öğretmenlerinin FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı tespit edilen ÖZEL AKILLI OKULLAR ile ilgili, Sulh Ceza Mahkemesinden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alınmıştır. Ayrıca ÖZEL AKILLI OKULLARIN YÖNETİCİLERİ ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen bazı öğretmenleri hakkında TOPLAM 37 şüpheli ile ilgili 07.08.2018 tarihinde GÖZALTI KARARI verilmiştir. ÖZEL AKILLI OKULLARIN SAHİBİ ve ŞİRKETLERİN YÖNETİCİSİ İdris Yurteri nin Bylock kullanıcısı olduğu, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanına suikast girişimini organize eden Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18.08.2012 tarihinde Afyon ilinde Korel Thermal Otelde Konakladığı tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam etmektedir