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Bedelli askerlik için 2 günde 200 bine yakın kişi başvurdu
07.08.2018 - 13:07 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamak" dedi. Öte yandan bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldı.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Bedelli askerlik,
575181 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575181.aspx
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