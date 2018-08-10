Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı. Erdoğan dün ayrıca TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı kabul etti. Külliye’deki basına kapalı kabul 1 saat 45 dakika sürdü.

“SIFIR ATIK PROJESİ” ÜLKEYE YAYILMALI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan; himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi” çalışmaları kapsamında TBMM bahçesinde oluşturulan Atık Geçici Depolama Alanı ile çeşitli bitkilerin yetiştirildiği serada incelemelerde bulundu. Erdoğan, projenin ülke çapına yayılması için vekillerin desteklemesini istedi. Proje kapsamında Mecliste bir ayda 19 ton kâğıt, 550 kilo cam, 942 kilo plastik, 147 kilo metal, 2,8 ton organik atık, türüne göre ayrıştırılarak toplandı.