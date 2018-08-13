Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



İtirafçı ifadeleri doğrultusunda belirlenen Bilkent Teknokent’te yerleşkesi olan ROKETSAN’da millî güdümlü füzelerin üretiminde lider mühendis olarak çalışan Şemsettin E. FETÖ’den gözaltına aldı. İtirafçı olan şüpheli, örgüt içerisinde “Oğuz” kod adını kullandığını ifade ederek, 2006 yılında ROKETSAN’da çalışmaya başladığını söyledi. Mahrem imamlarının toplantılarda kendilerine hangi projelerde görev aldıklarını sorduğunu belirten Şemsettin E, örgüt abilerinin kendilerine FETÖ bağlantılarının deşifre olmaması için namazı ima yoluyla kılmaları, cuma namazına gitmemelerini telkin ettiğini anlattı. Mahrem imamlar ile kurumda faaliyet gösteren ve birlikte örgüt toplantılarına katıldığı isimleri ele veren Şemsettin E, 15 Temmuz’dan sonra örgüt abilerinin kendisine, “Korkma tutuklanabilirsin. Tutuklanırsan ailene destekte bulunuruz” dediklerini kaydetti. Örgüt toplantılarında yaptıkları işlerle ilgili ayrıntıların sorulmadığını savunan Şemsettin E, “15 Temmuz’dan sonra bu örgütün gerçek yüzünü gördüm. Pişmanım” dedi.

ROKETSAN’a 3 farklı mühimmatlı roketatar

Bilkent Üniversitesi ve ROKETSAN iş birliğiyle mevcut roketatarlardaki kısıtlılıkları kaldırmaya yönelik Dikey Atış Sistemi geliştirildi. En az 3 farklı mühimmatı, toplamda ise 6 mühimmatı atabilecek şekilde geliştirilen sistem, yatay eksende 360 derece hareket edebiliyor ve çok sayıda tur atabiliyor. Tüm hareketler ateşlemeye gereksinim olmaksızın mekanik olarak gerçekleştiriliyor. Roketatarın 6 namlusu da bağımsız olarak dikey eksende 90 derece görev yapabiliyor. Komutlar sisteme, araç bilgisayarından bir arayüz üzerinden gönderiliyor. Sistem, aynı operasyonda farklı tipteki hedeflere farklı mühimmatlar kullanılmasına, yüksek hareket kabiliyetiyle de geniş bir hedeflemeye imkân veriyor.