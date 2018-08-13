Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde 6-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 47 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 218 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 483, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 39, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 312, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 4 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, bin 483'ü terör suçları, 124'ü düzensiz göç ve 3 bin 489'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 96 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 6'sı üst düzey olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirildi.